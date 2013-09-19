Кличко выступил за выдвижение единого кандидата от оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал в комментарии журналистам.

По его мнению, власть выдвинет на выборы технических кандидатов, чтобы дестабилизировать голоса электората оппозиции.

“Технологии эти давно известны. Мы убеждены, что только единый кандидат от оппозиционных сил сможет победить Януковича. Значительное количество кандидатов делает возможным прохождение технического кандидата во второй тур”, - сказал депутат.

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Кличко также высказал убеждение, что выдвижение единого кандидата от оппозиции дает большие шансы на его победу уже в первом туре.

“Мы надеемся, что нам удастся достичь консенсуса в этом вопросе. Это очень важно”, - сказал лидер УДАРа.

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По его мнению, единым кандидатом от оппозиции должен быть человек, который получит наибольшую поддержку среди украинцев.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли участие экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в президентских выборах, Кличко заметил, что пока она находится за решеткой, это невозможно.