В Киеве в воскресенье - до 11° мороза

Завтра в Украине ожидается небольшой снег и мокрый снег, на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных областях и в Крыму умеренный; на востоке местами гололед и налипание мокрого снега.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза; в Крыму и Приазовье ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.

15-16 декабря - переменная облачность. 15 декабря небольшой снег и мокрый снег, в Карпатах, на Прикарпатье и в юго-восточной части умеренный; в Крыму местами налипание мокрого снега, гололед; 16 декабря в Украине без существенных осадков, только в карпатском регионе слабый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза (16 декабря в северной и восточной части местами 10-13° мороза), днем 0-5° мороза, в южных областях и на Закарпатье местами 1-3° тепла; в Крыму ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.

17 декабря в Украине, кроме западных областей, 18 декабря в восточных областях, Крыму и Приазовье местами (17 декабря в восточных областях повсюду) небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью 4-10° мороза, в восточных, а 18 декабря и в центральных областях местами до 12°, днем 0-6° мороза; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 4-9° мороза; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

В Киеве и области в пятницу ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза; по области ночью 2-7°мороза, днем 0-5° мороза.

15-16 декабря - без существенных осадков, только ночью 15 декабря небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15 декабря 3-8° мороза, 16 декабря 6-11° мороза; днем 0-5° мороза.

17-18 декабря - без существенных осадков, только ночью 17 декабря местами небольшой снег. Температура ночью 4-10° мороза, днем 1-6° мороза.