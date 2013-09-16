МАУ называет заявления представителей "Свисспорт" спекуляцией и давлением на суд

Еще в 2006 году обе компании владели общей хендлинговой компанией. После того, как "Свисспорт" отказалась вкладывать деньги в развитие этой компании, МАУ через суд выкупило часть акций в "Свисспорт интернешнл". Последняя с этим не согласилась и уже не первый месяц судится с МАУ, правда, все суды проигрывает.

Теперь "Свисспорт" обращается в посольства разных стран и руководству Евросоюза с заявлениями о несправедливом правосудии в Украине, сообщает ТСН.

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"Попытки оказать давление административными методами на частную компанию, привлекая к этому правительство, дипломатические инстанции, европейское сообщество - это ничто иное как лоббирование интересов частной компании, которой является компания "Свисспорт интернешнл". Мы считаем, что "Свисспорт" действует нецивилизованно в данной ситуации, что это спекуляции", - заявила пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.