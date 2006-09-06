Польша и Украина подтвердили намерение продлить «Одесса-Броды» до Плоцка

Премьер-министры Польши и Украины Ярослав КАЧИНСКИЙ и Виктор ЯНУКОВИЧ подтвердили желание продлить достройку нефтепровода «Одесса-Броды» до польского города Плоцк.

Об этом сообщает польское Информационное агентство радио по итогам сегодняшней встречи премьеров в рамках 14-го Международного экономического форума в г. Криница Гурска.

В частности Я.КАЧИНСКИЙ заявил, что есть возможности продления нефтепровода до Плоцка. Он добавил, что речь идет об использовании около 400 млн. евро из средств Европейского Союза. При этом вопрос относительно потребителей каспийской нефти, которая будет транспортироваться через Украину в Польшу, еще будет предметом переговоров, в частности, во время визита польского премьера в Соединенные Штаты, который должен состояться в ближайшее время.

Со своей стороны В.ЯНУКОВИЧ проинформировал, что через несколько дней министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО отбудет в Казахстан для переговоров по этому вопросу. Премьер Украины добавил, что с украинской стороны уже построено 600 км нефтепровода, а также нефтяной терминал.

Как сообщает ИАР, Я.КАЧИНСКИЙ вновь получил приглашение осуществить визит в Украину. Ранее планировалось, что визит может быть осуществлен в ноябре этого года.

Как известно, вопрос достройки нефтепровода «Одесса-Броды» зависит от решения вопроса относительно потребителей этой нефти, а также того, какая нефть должна транспортироваться в Европу.

Справка УНИАН. В конце 2001 года ОАО «Укртранснафта» завершило строительство нефтепровода «Одесса-Броды» (нефтетерминал «Южный»-Одесса-Броды) длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год.

В конце мая 2003 года Украина, Польша и ЕС подписали декларацию, которой поддержали проект транзита каспийской нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» и его достройки до польского города Плоцк, откуда нефть по уже существующему нефтепроводу может попасть в Гданьск.

Начиная с середины 2003 года, в Украине активно обсуждался вопрос о направлении использования нефтепровода «Одесса-Броды». Реверсивное направление использования лоббировала российско-британская компания ТНК-ВР. Третьего февраля 2004 года украинское правительство приняло решение о прямом использовании нефтепровода, однако уже в июле 2004 года пересмотрело свое решение.

В конце июля 2004 года ОАО «Укртранснафта» и ТНК-ВР подписали контракт о прокачке нефтепроводом «Одесса-Броды» 9 млн. тонн нефти в год в направлении нефтетерминала «Южный» (г. Одесса). Контрактом предусматривается транспортировка российской нефти Urals по маршруту «Мозырь-Броды-мнт «Южный» на протяжении трех лет в объеме 9 млн. тонн в год.

Вместе с тем, Наблюдательный совет «Укртранснафты» одобрил достройку «Одесса-Броды» до польского Плоцка и создание для этого совместного предприятия «Сарматиа» с польской компанией PERN Przyjazn.

После назначения нового правительства Украины в августе 2006 года поляки начали выражать обеспокоенность тем, будет ли достраивать Украина “Одесса-Броды”.