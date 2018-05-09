В.Мусияка: Встретился с Януковичем, а он и спрашивает – какие мне нужны условия, чтобы я пошел в “Регионы”...

Бывший народный депутат, один из творцов Конституции, юрист Виктор Мусияка отвечает на вопросы УНИАН.

Виктор Лаврентиевич, как Вы оцениваете Универсал единства, подписанный по инициативе Президента? Универсал – это стремление Президента подвести соответствующую базу под действиями “Нашей Украины” относительно вступления в коалицию. Он задекларировал, что есть направление развития Украины, по которому готовы идти другие политические силы, и таким образом подвел к мысли, что “Наша Украина” может работать в правительстве, которым руководит Янукович.

То, что Виктор Андреевич подал кандидатуру Януковича, – это не героизм. Это нормально для Президента – делать так, как говорит Основной Закон. Он ведь должен быть гарантом Конституции...

Почему я вышел в 2003 году из “Нашей Украины”? Потому что уже тогда не воспринимал системы отношений в этом блоке. Потом она стала элементом организации уже новой власти. Все, что мы имеем сейчас, начало формироваться тогда.

Есть ли юридические основания для расширения коалиции? Конечно. Для этого не нужно было принимать дополнительные постановления. “Наша Украина” просто должна присоединиться к уже существующей коалиции. Или в составе фракции, или на основе индивидуального членства.

Этой нашей коалициаде предшествовали очень несимпатичные события. Кто-то назвал это временем предательств – имея в виду в первую очередь Мороза. Мы не знаем многих вещей, связанных с внутренними отношениями в бывшей помаранчевой коалиции. Могу себе представить, что у них там творилось, потому что и сам вышел оттуда. На меня ведь там тоже наговаривали невесть что... Вера Ульянченко меня до инфаркта довела.

А что касается Мороза... Один может так действовать, другой – иначе. Александр Александрович функции Председателя Верховной Рады может выполнять лучше. Он пока еще не совсем в форме, “разминается”. А представьте, если поставить рядом с ним Петю (Порошенко. - Автор)?

Могу представить себе уровень переговоров, которые там могли происходить, и как это могло Мороза в какой-то момент достать.

Он не мог вынести на всеобщее обозрение все подробности тех переговоров...

Тем более, что и сумма была, говорят, немаленькая... Если была сумма, то я его не понимаю.

А что, пошел просто “за спасибо”? Долго ли продержиться такая коалиция с “Регионами” – объединенная на принципе “спасибо – да не за что”? В свое время, выйдя из “Нашей Украины”, я присоединился к фракции “Европейский выбор”, которая тяготела к “Регионам”.

Было это так. В связи с тем, что в свое время “Европейский выбор” не проголосовал за перераспределение комитетов, Витя Медведчук сразу же двух людей оттуда убрал. Фракция была на грани распада. И они просили, чтобы я и Владимир Сивкович вошли в нее, сохранив таким способом численность.

Я решил: нужно людям помочь – почему бы не сохранить фракцию? Тем более, что отношения у меня с Медведчуком были ну очень своеобразные. Мы пришли, а через полгода “Европейский выбор” влился в “Регионы”. Находиться во фракции “Регионов” я не собирался, поэтому написал заявление о выходе из “Европейского выбора”.

Я был тогда на больничном, но, узнаю, что о нашем выходе не объявили. Я звоню Сивковичу, спрашиваю, почему нас не исключили из “Европейского выбора”, он говорит, якобы потеряли наши заявления. Тогда я понял: какие-то другие процессы идут.

Потом мне передают, что со мной хочет встретиться Виктор Федорович. Встретились, он на меня произвел неплохое впечатление. Кстати, разговаривал на нормальном украинском языке. Он спросил: какие у меня условия, чтобы я остался. Я говорю: голосую как хочу и не вступаю в большинство. Он спросил: и все? Без проблем. И ни разу меня никто упрекнуть не мог в каких-то деньгах.

Но подошел момент, когда Партия регионов определилась со своим кандидатом в Президенты, я сказал: благодарю, но должен идти. Я пришел в парламент с “Нашей Украиной” и не могу быть во фракции, которая выдвигает другого кандидата в Президенты. Я ни за того, ни за другого. Так я очутился среди внефракционных.

Будут ли, по вашему мнению, попытки пересмотреть конституционную реформу? Будут такие попытки... Президент настроен на то, чтобы вернуть полномочия. Ну, чем объяснить то, что он ставил вопрос только так: сначала изберите Конституционный Суд, потом внесу премьера.

Мы начали играть в игру по отсрочке принятия присяги судей Конституционного Суда, чтобы не допустить ревизии реформы. И доигрались до того, что некому последнее слово сказать в толковании Конституции. В итоге трактуют все: сотрудники Секретариата, советники, я вот тоже трактую.

Сейчас проголосовали изменения к закону о Конституционном Суде, и якобы не требуется уже от судей, чтобы они на протяжении тридцати дней принесли присягу (после выдвижения их съездом судей. - Автор). Понятно, почему приняли такое изменение: чтобы не проводить съезд и не повторять длинную историю с переизбранием судей. Но это не решает проблему, потому что это изменение к закону будет действовать относительно следующих каденций судей Конституционного Суда. А для тех, кто прошел всю эту процедуру, обратной силы нет.

Второе изменение: вместо премьера во время присяги судей может присутствовать исполняющий обязанности премьера. Я не понимаю – зачем это? Я знаю, что сначала должен быть утвержден Янукович, а затем будет приниматься присяга.

Но если найдется такой Конституционный Суд, который упразднит реформу, то я вам гарантирую: пройдет еще некоторое время, и все члены Конституционного Суда, которые решились на это, будут привлечены к ответственности как люди, которые способствовали государственному перевороту. Это фактически покушение на государственный строй, потому что после того, как это стало частью имплементированного текста Основного Закона, его можно изменять только в соответствии с разделом тринадцатым, который регламентирует порядок внесения изменений в Конституцию. Специфика закона от 8 декабря 2004 года относительно изменений в Конституцию такая, что как только пришло время его вступления в силу, как он сразу же становится текстом Конституции.

Но реформа не работает, как утверждают советники Виктора Андреевича... Когда мы создавали государство, я считал, что должна быть концентрация сильной власти в руках Президента. И я все для того делал. Но что вышло? Как только приходит новый Президент, рядом появляются любі друзі, которые занимаются злодейством или за спиной тихонько решают проблемы. Та система власти была прекрасна, но ее отдали в руки первобытным людям от политики. Поэтому, как не щемило сердце, но я пошел на то, чтобы поддержать внесение изменений в Конституцию

8 декабря 2004 года был принят наихудший вариант законопроекта 3207-1. Но сейчас нужно садиться, и дошлифовывать, подчищать, убирать противоречия. Следует принять закон об оппозиции, потом нормальные законы о Регламенте, о Кабмине и центральных органах государственной власти, усовершенствовать законодательство относительно местного самоуправления, вычистить то, что касается императивного мандата. Но при этом не пытаться отменять закон об изменениях, по которому мы уже живем.

Кстати, в моем варианте законопроекта 3207-1 (я тогда его снял) Президент не представлял кандидатуру премьера, потому что это – другая система власти, потому что есть правительство, и оно должно быть целостным.

Кстати, сейчас готовится закон об оппозиции, где предусмотрено создание теневого кабинета министров. Я могу представить: Юлия Тимошенко – его премьер, члены кабинета выдают альтернативные законы, выступают с заявлениями и позициями относительно актуальных проблем. В Великобритании руководителю теневого кабинета платят такую же заработную плату, как и премьеру. Вся информация, которая идет в правительство, идет и в теневое правительство. Представляете, если всю эту информацию дать Юлии Владимировне...

Кто может стать председателем Верховного суда? Есть достойные. Первый – это тот, кто был во главе коллегии, которая открыла путь к власти нынешнему Президенту, - господин Ярема. Есть Василий Онопенко, который тоже будет претендовать...

Возможна ли реализация импичмента Президенту? Возможность постановки такого вопроса есть, но механизма реализации нет.

Как вы относитесь к личности председателя парламентского комитета по вопросам правосудия господина Кивалова? В народе говорят, поскольку правосудие не занялось им, то он займется правосудием. Вы лично одобряете такой выбор депутатов? Он ориентируется в судебной деятельности. Но я не хочу оценивать. И там же не только он работает.

В целом вся судебная система в ужасном состоянии. Суды не вынесли ни одного решения относительно результатов выборов. Это же полный крах судебной системы... Правда, были приняты десятки решений относительно местных выборов, потому что там не могли остановить этот процесс.

Если так и дальше будет продолжаться, то нам придется возвращаться к советской системе выборов судей на первые пять лет.

Некоторые социологи говорят, что следующие тяжелые годы раздора, внутреннего “разрывания” парламента могут сформировать у народа потребность в “железной руке”. Как Вы относитесь к такому предположению?

У людей и сейчас есть потребность – чтобы весь бардак прекратился.

Если помогать становлению парламентаризма, если фундаменты возводить, а не дискредитировать его на каждом шагу, то это становление состоится невзирая на все прогнозы.

Записала Лана Самохвалова