С начала года акциз на сигареты принес более 12 миллиардов гривен

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы от табачного акциза выросли на 1,6 млрд. гривен (на 15,2%). При этом доля табачного акциза в общих акцизных поступлениях в госбюджет с начала года выросла с 60 до 70%, сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины.

Данную позитивную динамику в Министерстве доходов и сборов объясняют внедрением новой акцизной системы на табачные изделия, которая действует с начала 2013 года.

«Действующая акцизная система обеспечивает своевременное и более полное получение акциза с табачных изделий, позволяет избежать схем минимизации уплаты налога за счет манипулирования ценами» - уверены в Министерстве доходов и сборов.

Напомним, что согласно закону №5503-VI, с начала года была существенно увеличена фиксированная часть акциза на табачные изделия (до 162,6 грн. за 1000 сигарет с фильтром и до 72,7 грн. за 1000 сигарет без фильтра). Также было серьезно повышено и минимальное акцизное налоговое обязательство на сигареты (до 217,6 грн. за 1000 сигарет с фильтром и до 95,4 грн. за 1000 сигарет без фильтра).

В пресс-службе Миндоходов подчеркнули, что увеличение поступлений от табачного акциза произошло на фоне сокращения потребления табачных изделий в Украине. Так, за январь-июль 2013 г. объемы реализации табачных изделий на украинском рынке упали на 13%.

Ранее, эксперты заявляли, что действующая акцизная система на табачные изделия помогла снизить уровень курения в Украине. Ведь из-за серьезного повышения минимального акцизного налогового обязательства наиболее дешевые и доступные сигареты в Украине подорожали в среднем на 50-80 копеек за пачку.