Уровень курения снизился благодаря подорожанию дешевых сигарет – эксперт

Одна из основных причин снижения курения в Украине – подорожание дешевых сигарет – считает эксперт межфракционной депутатской группы «За духовность, моральность и здоровье Украины» Верховной Рады VI созыва, заслуженный экономист Украины Олег Ивченко.



Эксперт напомнил, что с начала 2013 г. в Украине действует новая система взимания акциза на сигареты. В частности, согласно изменениям в Налоговый кодекс, были резко увеличены фиксированная часть акциза на сигареты (которая не зависит от их цены), а также минимальное акцизное налоговое обязательство (минимум, ниже которого акциз не может опускаться).

Из-за упомянутых изменений наиболее дешевые сигареты в Украине подорожали в среднем на 50-80 копеек за пачку.

«Цена товара наиболее важна, прежде всего, для малоимущих слоев населения. А они, как правило, курят дешевые сигареты. Соответственно, с точки борьбы с курением, подорожание дешевых сигарет было оправданным. Более того, даже если часть этих людей не бросила курение полностью, многие из них уменьшают количество выкуренных сигарет за день, что также позитивно влияет на их здоровье» - уверен О.Ивченко.

Эксперт отметил, что до изменения акциза сигареты были слишком доступны – в том числе для подростков. Так, если в Польше самые дешевые сигареты стоят 11 грн., в России – 4,5 грн., то в Украине до подорожания их цена составляла лишь 3-3,5 грн. «Государство дало четкий сигнал, в том числе для молодежи – что курить не только не модно, но и не выгодно» - интерпретирует изменения в акцизной системе О.Ивченко.

По прогнозам Олега Ивченко, подорожание дешевых сигарет перенаправит часть спроса и затрат украинцев на другие товары и услуги. Прежде всего, на продукты питания, что позитивно скажется на отечественном сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Ведь, по данным Государственного комитета статистики, 55% бюджета среднестатистической украинской семьи уходит на питание.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения и Госкомстата, за последние 4 года количество курильщиков в Украине снизилось на 1,72 млн. – до 8,35 млн. человек.

20 ноября 2012 г. Верховная Рада Украины приняла закон 5503-VI, согласно которому минимальное акцизное налоговое обязательство на сигареты с фильтром было увеличено до 217,6 грн. за 1000 шт., на сигареты без фильтра – до 95,4 грн. за 1000 шт.