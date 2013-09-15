СМИ: В Харькове самоубийца стрелял по балконам и бросал с крыши взрывчатку (фото)

Как рассказал очевидец Александр, неизвестный мужчина влез на крышу многоэтажного дома по улице Академика Ляпунова,11, начал стрелять, потом кинул взрывчатку и покончил собой, застрелившись и упав с крыши здания.

Очевидец рассказал, что в 9.40 утра на улице Академика Ляпунова прогремело несколько взрывов. С крыши дома № 11 по Ляпунова неизвестный мужчина из чего-то самодельного сначала расстрелял стоянку, потом кинул несколько взрывных устройств. Затем застрелился и упал вниз, сообщает dozor.kharkov.ua.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, по предварительной информации 78-летний мужчина забрался на крышу из собственной квартиры на 9-м этаже, после чего начал стрелять по балконам и автомобилям из самопала. Никто не пострадал.

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Также, по предварительным данным, мужчина страдал психическим расстройством.

Как сообщили в ЦОС ГУМВД Украины в Харьковской области, 78-летний харьковчанин с крыши дома № 11 из самодельного устройства повредил 7 автомобилей, после чего покончил жизнь самоубийством. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, пострадавших нет.

Сейчас тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Информация внесена в журнал единого учета об уголовных правонарушениях и других событиях, совершенных или готовящихся. Ведется проверка.