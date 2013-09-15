В Макеевке во время пожара в доме люди выпрыгивали с 7 этажа, есть погибшие (видео)

Три человека погибли во время пожара многоэтажки в Макеевке, Донецкой области. Еще один человек в реанимации, сообщает ТСН.

Пожар возник на седьмом этаже. Очевидцы говорят, что спасатели ехали очень долго, более того - пожарные были не готовы к экстренному спасению. Не дождавшись спасателей, двое человек выпрыгнули из окна 7 этажа.

Женщина погибла в скорой по дороге в больницу, один человек в реанимации в тяжелом состоянии. Еще два человека погибли, надышавшись угарным газом. Пожарные уверяют, что приехали быстро, но говорят, что их вызвали слишком поздно. На момент их приезда уже горели 2 квартиры.

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Спасатели вывели из задымленного дома почти 40 человек. Время от времени возникала паника. Поиски в задымленных квартирах постоянно приостанавливали, спасатели ожидали баллоны с кислородом, без которого не могли работать в дыму.

В подъезде работает комиссия, которая должна установить причины пожара. Эксперты выясняют, сколько квартир сейчас непригодны, после этого решат вопрос временного жилья для пострадавших. Напомним, что неделю назад на Сумщине загорелся телевизор и за считанные минуты убил двух детей. Родителей не было рядом совсем недолго.