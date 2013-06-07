Сильный дождь изрядно подтопил Одессу (фото, видео)

13:14, 07 июня 2013
Общество
3220 0

Сильный дождь заливает Одессу. В центре города из-за дождя практически остановлено уличное движение.

одеса потоп / Фото : 048.ua

Пересыпь затопило, дождь усилился и на поселке Котовского. Заливает Таможенную площадь, однако Балковская еще проездная.

По теме: В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий стихии

Как сообщили 048 очевидцы, некоторые улицы основательно подтопило.

одеса потоп / Фото : 048.ua

Сильный дождь заливает центр города и Фонтан. Также на сильный дождь жалуются жители Южного и пригорода Одессы в сторону Николаева.

Напомним, вчера, вместе со штормовым предупреждением о сильных дождях и грозах, власть попросила одесситов и гостей города по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями.

Сейчас в центре города из-за дождя практически остановлено уличное движение.

Видео: Youtube, andrmasarik

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter