Сильный дождь изрядно подтопил Одессу (фото, видео)
13:14, 07 июня 2013Общество
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Сильный дождь заливает Одессу. В центре города из-за дождя практически остановлено уличное движение.
Одесские улицы основательно подтопило / Фото : 048.ua
Пересыпь затопило, дождь усилился и на поселке Котовского. Заливает Таможенную площадь, однако Балковская еще проездная.
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Как сообщили 048 очевидцы, некоторые улицы основательно подтопило.
Фото : 048.ua
Сильный дождь заливает центр города и Фонтан. Также на сильный дождь жалуются жители Южного и пригорода Одессы в сторону Николаева.
Напомним, вчера, вместе со штормовым предупреждением о сильных дождях и грозах, власть попросила одесситов и гостей города по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями.
Сейчас в центре города из-за дождя практически остановлено уличное движение.
Видео: Youtube, andrmasarik
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