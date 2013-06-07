Сильный дождь изрядно подтопил Одессу (фото, видео)

Пересыпь затопило, дождь усилился и на поселке Котовского. Заливает Таможенную площадь, однако Балковская еще проездная.

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Как сообщили 048 очевидцы, некоторые улицы основательно подтопило.

Сильный дождь заливает центр города и Фонтан. Также на сильный дождь жалуются жители Южного и пригорода Одессы в сторону Николаева.

Напомним, вчера, вместе со штормовым предупреждением о сильных дождях и грозах, власть попросила одесситов и гостей города по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями.

Сейчас в центре города из-за дождя практически остановлено уличное движение.

Видео: Youtube, andrmasarik