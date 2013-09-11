Прокуратура взялась за ДТП с милицейской машиной в Крыму

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

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Как передает корреспондент УНИАН, видео с регистратора, которое выложено в интернете, свидетельствует, что внедорожник "Хюндай" (где были милиционеры) на большой скорости, проигнорировав красный сигнал светофора, врезался в среду утром в Симферополе с автомобиль "Рено". Причем, последний от удара развернуло.

Расследование проводится по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения).

"На место происшествия выезжала группа следователей территориальной прокуратуры для установления обстоятельств ДТП и виновных в столкновении. Участники аварии не получили серьезных травм", - сказано в сообщении надзорного ведомства.