В Харькове грузовик без тормозов смял полдесятка машин (видео)

Авария случилась днем на оживленном перекрестке улиц Героев Труда и Жилярди. Сколько машин попало под несущийся вниз грузовик с дровами не могут посчитать даже очевидцы.

По теме: В Харькове Lexus вылетел на встречную и протаранил ВАЗ, убив двух человек (видео)

Водители поврежденных авто говорят: все произошло за считанные секунды, среагировать никак не успели. Мужчина, который был за рулем грузовика, признается: сам испугался не на шутку, сообщает objectiv.tv.

"Спускался с горы, отказали тормоза. Я на скорости ехал, нажал на тормоза - педаль упала" - рассказал водитель грузовика.

В ДТП никто не пострадал. Большинство машин, которые зацепил грузовик, разъехались своим ходом. Только один автомобиль стоял неподалеку от места аварии до самого вечера.

Причины аварии и виновника в ГАИ пока не называют - эксперты еще должны проверить, действительно ли в грузовике отказали тормоза и по какой причине. Не ясно также, кто будет компенсировать убытки водителям пострадавших авто.

Видео: ТСН