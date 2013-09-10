МВД опровергает информацию об избиении израильских полицейских в Умани

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ССО УМВД в Черкасской области, за время пребывания паломников–хасидов в городе Умань Черкасской области, обращения и сообщения об уголовных правонарушениях по отношению как к паломникам, так и к представителям полиции в Уманский горотдел милиции не поступали.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на издание “Киев Еврейский“, трое полицейских из Израиля, которые прибыли в Умань Черкасской области для обеспечения правопорядка в местах паломничества хасидов, в ночь на 8 сентября подрались с местными жителями в баре.

Согласно информации издания, ночью в баре на стражей порядка напали нетрезвые местные жители и иностранцы были вынуждены обороняться. По личному распоряжению генерального инспектора полиции Израиля Йоханана Данине полицейские, которые принимали участие в драке в баре, были немедленно отправлены домой. В Израиле назначено внутреннее расследование. Подробности инцидента не сообщаются, однако, известно, что один из полицейских получил легкие ранения.

В Черкасской областной милиции, куда обратился УНИАН, от комментариев воздержались.

В то же время, как стало известно корреспонденту УНИАН из источников, близких к официальным, израильские полицейские в конце своей командировки решили отдохнуть в местном баре. Драка с жителями Умани началась после того, как израильские полисмены стали уделять внимание местной девушке.

*** В Умань Черкасской области в этом году на празднование иудейского нового года Рош-га-Шана прибыло рекордное количество хасидов – около 30 тысяч. В этом году новый год хасиды праздновали с 4 на 5 сентября. Охрану общественного порядка в Умани на время паломничества обеспечивали 429 милиционеров УМВД Черкасской области, 12 израильских полицейских и 89 сотрудников ГСЧС, в том числе водолазы, химики, пиротехники.

Вечером 8 сентября все израильские полицейские, которые помогали украинским милиционерам в Умани, отбыли на родину.

Справка УНИАН. Основатель брацлавского хасидизма Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самых уважаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.