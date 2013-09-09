В Умани местные жители избили в баре троих полицейских из Израиля

Эти правоохранители должны были заступать на службу утром 8 сентября. Однако ночью в баре на них напали нетрезвые местные жители, и иностранцы были вынуждены обороняться, сообщает издание “Киев Еврейский“.

По личному распоряжению генерального инспектора полиции Израиля Йоханана Данине полицейские, которые принимали участие в драке в баре, были немедленно отправлены домой. В Израиле назначено внутреннее расследование, которое будет вести начальник оперативного отдела полиции Аарон Эксоль. Подробности инцидента не сообщаются, однако, известно, что один из полицейских получил легкие ранения.

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«Мы не даем комментариев. Будет внутреннее расследование, только после этого можно будет что-то говорить », - сказала изданию пресс-секретарь министра внутренней безопасности Ицхака Ароновича по связям с русскоязычной прессой Светлана Фридман.

Вечером 8 сентября уже все израильские полицейские отбыли на родину, они помогали украинским милиционерам в Умани со 2 по 8 сентября.

В Черкасской областной милиции, куда обратился УНИАН, также пока воздерживаются от комментариев.

В то же время, как стало известно корреспонденту УНИАН из источников, близких к официальным, израильские полицейские под конец своей командировки решили отдохнуть в местном баре. Драка с жителями Умани началась после того, как израильские полисмены стали уделять внимание местной девушке.

Как сообщал УНИАН, в Умань Черкасской области в этом году на празднование иудейского нового года Рош-га-Шана приехало рекордное количество хасидов – около 30 тыс. паломников. В этом году новый год хасиды праздновали с 4 на 5 сентября. Охрану общественного порядка в Умани на время паломничества обеспечивали 429 милиционеров УМВД в Черкасской области, 12 израильских полицейских и 89 сотрудников ГСЧС, в том числе водолазы, химики, пиротехники.

Справка УНИАН. Основатель брацлавського хасидизма Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из наиболее почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.