Глава ассоциации автоперевозчиков назвал главные проблемы отрасли

В отрасли пассажирских автомобильных перевозок накопился ряд проблем, которые требуют безотлагательного решения, как на государственном, так и на региональном уровнях. Об этом заявил народный депутат Украины, президент Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП) Игорь Шкиря во время открытия II Всеукраинского автотранспортного форума.

Президент ВААП остановился на проблеме регулирования тарифов. «Остается непонятным, почему при относительно одинаковых затратах на содержание транспорта в разных регионах Украины тарифы, установленные местными органами власти, на порядок отличаются один от другого. Для примера: тариф на перевозку за 1 км проезда в Сумской области составляет 36 копеек, при этом в Черновицкой области этот показатель – всего 19 копеек», – отметил Игорь Шкиря.

Также парламентарий коснулся проблемы обновления подвижного состава, отметив, что на сегодняшний день соотношение цены и качества отечественных автобусов очень часто проигрывает своим зарубежным аналогам. Игорь Шкиря сообщил, что ВААП обратилась с предложением к украинским заводам о совместном производстве автобусов под заказ ассоциации, и «сейчас мы находимся на стадии переговоров».

Глава ассоциации также рассказал, что до сих пор в полной мере не решена системная проблема нелегальных перевозчиков.

Игорь Шкиря констатировал, что транспортная отрасль нуждается в кардинальных реформах, которые должны быть направлены, прежде всего, на «вывод автомобильного транспорта на необходимые для инвестиционных возможностей рентабельность и прибыльность; снижение административного влияния на работу хозяйствующего субъекта; установление системы допуска к рынку перевозок в зависимости от финансового, кадрового, технического обеспечения; создание системы подготовки персонала автомобильного транспорта».