Под последний призыв в украинскую армию попал второклассник - СМИ

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Киевский военный комиссариат.

Оплошность случилась по вине паспортистки, которая механически "добавила" Ивану Острушко 10 лет, пробив 1995 год его рождения вместо 2005 года. Ошибку она позже исправила и сообщила об этом в военкомат.

Повестку восприняли с юмором и в семье Острушко, и в коммисариате.

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Отец восьмилетнего Ивана Ярослав тут же спросил, куда сын хочет идти - в школу или в армию? "Я не знаю", - задумчиво ответил второклассник. Потом сказал, что "для начала нужно посмотреть, что это такое" и начал укладывать в школьный рюкзак дневник и учебник по украинскому языку. "В армии сюда я положу бинокль и рацию", - рассуждал он.

В Киевском военном комиссариате в свою очередь пообещали организовать "юному солдату" экскурсию в одну из воинских частей.

Напомним, в ряды Вооруженных сил Украины этой осенью в последний раз призовут 10 тысяч 800 срочников. По словам министра обороны Павла Лебедева, непосредственно в Вооруженные силы будет призвано 5 тыс человек, Внутренние войска МВД - 4,8 тыс, в Госспецслужбу транспорта -1 тыс человек. "После этого армия будет формироваться исключительно по контракту", - заявил Лебедев.