Назад дороги нет: в Минобороны назвали объем последнего призыва

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр обороны Украины Павел Лебедев.

По его словам, в отличие от солдат-срочников, служба по контракту будет от 3 до 5 лет. При этом солдаты и сержанты-контрактники будут заниматься исключительно своими профессиональными обязанностями, что положительно повлияет на их профессиональные навыки.

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Министр отметил, что до конца нынешнего года на контрактную службу планируется принять около 7 тыс. человек, и положительная динамика для достижения этого показателя существует.

Также Лебедев отметил, что в нынешнем году на 100% выполнен план набора слушателей и курсантов в военные учебные заведения. Также планируется на базе трех училищ в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях создать лицеи, в которых будут обучаться 2 тыс. лицеистов-сирот, которые в дальнейшем по желанию могут быть приняты для прохождения контрактной службы в армии с соответствующим социальным и материальным обеспечением.

Говоря о дальнейшем наборе на контрактную службу, Лебедев отметил, что в следующем году планируется набрать в Вооруженные силы 4,8 тыс. человек, в 2015, 2016, 2017 примерно по 5 тыс. военнослужащих.

По словам Лебедева, на сегодняшний день укомплектование военнослужащими-контрактниками составляет 58%.

На реформирование Вооруженных сил предусматривается в течение ряда лет выделить 131,5 млрд. грн, отметил он.

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Отвечая на вопрос, не случится ли так, что через некоторое время в связи с неукомплектацией солдатами-контрактниками украинским Вооруженным силам вновь придется вернуться к призыву на срочную службу, Лебедев сказал: “Обратного пути нет и не будет. Решение принято, условия созданы”.

Всего же, как отметил министр, к 2017 году численность украинских ВС должна составить 120 тыс. человек, из которых 50 тыс. - тыловое обеспечение и 70 тыс. - боевые подразделения.

Также Лебедев отметил, что Министерство обороны упорядочивает так называемую службу резервистов - уточняются социальные выплаты для них, планы боевой подготовки. “То есть, эту программу никто не сворачивал, ее уточняют”, - отметил Лебедев.