Падение спроса на валюту уменьшило девальвационные ожидания в Украине

Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов Райффайзен банка Аваль.

«Рост объема депозитов в июле был на уровне предыдущего месяца - увеличение на 1,5% за месяц. После 5% скачка в июне (который главным образом можно отнести на счет единовременного увеличения депозитов по требованию), объем гривневых депозитов увеличился на 1,1% в июле, при этом темпы роста с начала года составили 25,4%», - сказано в нем.

Эксперты отмечают, что с начала года объем валютных депозитов увеличился лишь на 1%.

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«Сокращение объема валютных депозитов с начала года, несомненно, отражает уменьшение девальвационных ожиданий», - убеждены эксперты.

Аналитики констатируют, что годовой рост объема депозитов физических лиц несколько ускорился с 19% в 2012 году до 21% по состоянию на конец июля, в то время как годовые темпы роста объема депозитов юридических лиц подскочили с 11,2% в 2012 году до 19,7% на сегодня.

Напомним, что ранее эксперты "Райффайзен Банк Аваль" спрогнозировали, что обменный курс гривны к доллару будет стабильным в ближайшие два года.