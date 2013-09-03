Украинцы стали больше доверять гривне - эксперт

Такое мнение в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ высказал Кристофер Баум, экономист Бостонского колледжа экономики.

«Спрос на иностранную валюту в Украине порождают импортеры. Им нужна валюта для оплаты заказов. Статистика говорит о том, что спрос населения на валюту является низким с тенденцией к дальнейшему сокращению. Это может быть результатом желания украинцев держать гривну в качестве инструмента сбережений. Это также является проявлением уверенности в национальной валюте. Каждая страна хочет иметь такую национальную валюту, которую хотят держать собственные граждане», — сказал Кристофер Баум.

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В то же время эксперт отметил, что спрос на валюту снижается в периоды политической стабильности, а также когда граждане страны видят взвешенную экономическую политику государства и компетентную финансовую политику центробанка своей страны.

«Отношения между людьми и национальной валютой в значительной мере зависят от того, что происходит в политике, что люди думают о стабильности, экономике, компетентности Центрального банка, об экономической политике в целом. Рост количества долгосрочных депозитов в украинской банковской системе свидетельствует об уверенности людей в финансовой системе и в банковской экономической политике в целом. Но эта стабильность может быть разрушена политической дестабилизацией, неудачными решениями в финансовом секторе», — пояснил аналитик.

В то же время он отметил, что в большинстве стран мира граждане используют более широкий инструментарий для сохранения своих сбережений. Это не только денежные средства в национальной или иностранной валютах, но и золото или другие ценные вклады.