Избиение журналиста работниками "Кобры" будет расследовать прокуратура

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

31 августа в с. Круглик Киево-Святошинского района произошел инцидент между сотрудниками ГАИ и журналистом.

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Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Досудебное расследование по указанному уголовному производству осуществляется прокуратурой Киево-Святошинского района.

Досудебным расследованием, ход которого контролируется прокуратурой Киевской области, будут выяснены все обстоятельства дела и дана правовая оценка действиям работников милиции.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в 8.00 в селе Круглик Киево-Святошинского района сотрудники спецподразделения ГАИ «Кобра» остановили автомобиль и избили тележурналиста, забрав у него 2 тыс. грн.

Народные депутаты от "Батькивщины" обратились в генеральную прокурору с требованием взять под личный контроль расследование дела об избиении и ограблении журналиста.