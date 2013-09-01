Милиция открыла производство по факту избиения журналиста сотрудниками ГАИ

Как сообщили УНИАН в ГУМВД Украины в Киевской области, именно в это райуправление после инцидента обратился с заявлением журналист.

«По данному факту открыто уголовное производство по статье 365 (превышение власти или служебных полномочий), которое внесено в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, инспекция по личному составу МВД начала служебную проверку для выяснения всех обстоятельств», - отметили в милиции.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа в 8:00 в селе Круглик Киево-Святошинского района сотрудники ГАИ спецподразделения «Кобра» остановили автомобиль и избили редактора программы «Авто мандри» (ТВі) Виктора Миняйло, отобрав у него 2 тысячи гривень.