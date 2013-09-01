Милиция открыла производство по факту избиения журналиста сотрудниками ГАИ
Печерское районное управление столичной милиции открыло уголовное производство по факту избиения под Киевом сотрудниками ГАИ журналиста телеканала ТВі Виктора Миняйло.
Как сообщили УНИАН в ГУМВД Украины в Киевской области, именно в это райуправление после инцидента обратился с заявлением журналист.
«По данному факту открыто уголовное производство по статье 365 (превышение власти или служебных полномочий), которое внесено в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, инспекция по личному составу МВД начала служебную проверку для выяснения всех обстоятельств», - отметили в милиции.
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Как сообщал УНИАН, 31 августа в 8:00 в селе Круглик Киево-Святошинского района сотрудники ГАИ спецподразделения «Кобра» остановили автомобиль и избили редактора программы «Авто мандри» (ТВі) Виктора Миняйло, отобрав у него 2 тысячи гривень.