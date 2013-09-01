Сотрудники спецподразделения ГАИ Кобра избили журналиста - ТBi
Вчера, 31 августа, возле Киева журналиста ТВi, редактора программы «Автомандры» Виктора Миняйло избили сотрудники ГАИ.
Как сообщает ТВi, Миняйло ехал забирать собаку после сложной операции. На светофоре его остановили сотрудники ГАИ, проверили документы, а когда узнали, что он везет деньги на дорогостоящую операцию, отказавшись представиться, предложили пройти в их машину номер 0287.
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Когда Миняйло начал снимать их на мобильный телефон, один спецназовец схватил сзади за руки, а другой со словами "ср .. ый писака начитался интернета" начал бить кулаками по голове, в грудь и живот. Они затащили его в машину, отказались предоставить телефон, чтобы позвонить жене и коллегам, и угрожали физической расправой. Когда Миняйло отдал им 2000 гривен, которые вез, чтобы оплатить операцию, они его отпустили.
Виктор Миняйло написал заявление в милицию. По его словам, сотрудники "Кобры" уже обращались к нему, чтобы уладить ситуацию.