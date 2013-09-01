Сотрудники спецподразделения ГАИ Кобра избили журналиста - ТBi

Как сообщает ТВi, Миняйло ехал забирать собаку после сложной операции. На светофоре его остановили сотрудники ГАИ, проверили документы, а когда узнали, что он везет деньги на дорогостоящую операцию, отказавшись представиться, предложили пройти в их машину номер 0287.

По теме: Титушко за избиение журналистов должен получить три года условно - мировое соглашение

Когда Миняйло начал снимать их на мобильный телефон, один спецназовец схватил сзади за руки, а другой со словами "ср .. ый писака начитался интернета" начал бить кулаками по голове, в грудь и живот. Они затащили его в машину, отказались предоставить телефон, чтобы позвонить жене и коллегам, и угрожали физической расправой. Когда Миняйло отдал им 2000 гривен, которые вез, чтобы оплатить операцию, они его отпустили.

Виктор Миняйло написал заявление в милицию. По его словам, сотрудники "Кобры" уже обращались к нему, чтобы уладить ситуацию.