Новый гендиректор ВТО Роберто Азеведо вступил в должность
15:26, 01 сентября 2013Общество
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Новый генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) – бывший постоянный представитель Бразилии в ВТО Роберто Азеведо сегодня вступил в должность.
Роберто Азеведо вступил в должность / Фото: iprofesional.com
Об этом сообщается на сайте ВТО.
Ожидается, что со своей инаугурационной речью Азеведо выступит на заседании Генерального Совета ВТО 9 сентября.
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Вместе с тем новый гендиректор ВТО намерен принять участие в саммите G-20 в Санкт-Петербурге 5-7 сентября.
Как сообщал УНИАН, решение о назначении Азеведо гендиректором ВТО было принято на специальном совещании Генсовета организации 14 мая.
Новый пост Азеведо будет занимать 4 года.
Азеведо стал первым представителем стран Латинской Америки на этом посту с момента создания ВТО в 1995 году (ранее с 1947 г. – ГАТТ).
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