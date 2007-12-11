Ющенко назначил трех губернаторов

Тексты указов размещены на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил губернаторов Хмельницкой, Днепропетровской и Волынской областей. Тексты соответствующих указов главы государства от 10 декабря размещены сегодня на сайте Президента. Президент Украины назначил Николая РОМАНЮКА главой Волынской областной государственной администрации, Ивана ГАВЧУКА главой Хмельницкой областной государственной администрации, Виктора БОНДАРЯ главой Днепропетровской областной государственной администрации.

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