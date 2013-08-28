Международные резервы Украины к концу года останутся выше $21 миллиарда - эксперт

Уменьшение резервов будет подталкивать Национальный банк к широкому использования административных решений для удержания курса гривни на нынешнем уровне, считают эксперты.

"Наш прогноз в отношении уровня резервов к концу года – USD 21,5 миллиарда. Это ориентир оптимистического сценария", - сказал директор аналитической группы Da Vinci Анатолий Баронин.

Прогноз начальника аналитического отдела Альфа-Банка (Украина) Алексея Блинова более пессимистичный. "В ближайшие месяцы Украине нужно будет продолжать гасить внешние долги. В частности, в августе Минфин и НБУ погасили USD 925 млн. долга перед Фондом, а в октябре-ноябре МВФ нужно будет вернуть еще USD 1,6 млрд. Поэтому мы наверняка столкнемся с существенным сокращением валовых резервов НБУ по итогам августа, а к концу года они, скорее всего, будут ниже отметки USD 20 миллиардов", - сказал эксперт.

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Как отметил Блинов, к настоящему времени Украина погасила уже свыше 52% кредита stand-by, полученного в 2008-2010 годы. Поэтому в текущем году в Украине наблюдается неоднозначная динамика золотовалютных резервов: валовые резервы НБУ за 7 месяцев сократились на USD 1,8 миллиарда., но чистые резервы НБУ (без учета средств МВФ) за этот период выросли на USD 1,7 миллиарда.

"Однозначно утверждать о снижении резервов нельзя — Нацбанк просто отдает ту составляющую валютного резерва, которая была ранее одолжена на время", - добавил он.

Баронин полагает, что НБУ может увеличить норму обязательной продажи валютной выручки с тем, чтобы в условиях снижения международных резервов в связи с внешними выплатами удержать курс гривни от резких колебаний.

"Безусловно, введение обязательной продажи части валютной выручки -это хороший антикризисный механизм для Нацбанка по наполнению резервов, однако такие меры существенно ослабляют самих экспортеров, которые лишаются возможностей развития и модернизации мощностей", - добавил он.

Эксперт также считает возможным введение покупки валюты только в безналичной форме.

"В принципе такая мера может быть введена, однако в таком случае должно быть снято требование о паспортизации и повышен уровень максимальной обменной операции", - сказал он.

Баронин также считает высокой вероятность введения налога на валютные операции, но считает эту меру неэффективной. "Следует понимать, что это моментально откроет теневой рынок обмена валюты. В результате валюта выйдет за пределы банковской системы. Если эта мера направлена на повышение доходов бюджета, то глупо сначала пытаться снизить объемы валютных операций, а затем пытаться заработать на этом. Если эта меры призвана снизить объем таких операций, то сегодня рынок достаточно стабилизирован и основания для ужесточения мер отсутствуют. Поэтому, я полагаю, что введение налога на валютные операции можно рассматривать сегодня исключительно с точки зрения лоббирования открытия теневого рынка обменных операций", - сказал он.

На 1 августа 2013 года объем золотовалютных резервов составил $22,719 млрд в долларовом эквиваленте: в июле они уменьшились на 2,3%, а в целом за январь-июль - на 7,4%. Курс гривни на межбанке с начала 2013 года снизился на 1,3% - до 8,13 грн/$1.

В Нацбанке считают приемлемой годовую амплитуду колебаний курса гривни в пределах 2,5%. При этом правительство Украины прогнозирует, что в 2013 году среднегодовой курс гривни составит 8,4 грн/$1. В Украине до 19 ноября 2013 года действует обязательная продажа 50% валютной выручки.