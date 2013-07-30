Снижение резервов НБУ не пошатнет стабильность гривны — банкир

Такое мнение в своем комментарии «Forbes Украина» высказал Алексей Козырев, директор казначейства «ДИВИ Банка».

«Размер резервов важен не сам по себе, а в сопоставлении с уровнем покрытия импорта. Основным аргументом критики ситуации в начале 2013 года было то, что если отток валюты будет большим, а ее притока совсем не окажется, золотовалютных резервов не хватит для покрытия критического уровня импорта. Но хотя резервы уменьшились, сократился также и размер импорта (до $5 млрд в мае). Если позитивное сальдо торговли будет сохранено, а поступления валюты от реализации урожая будут отвечать планам, уровень покрытия золотовалютным резервом критического импорта по-прежнему сможет соответствовать мировым требованиям», — уверен банкир.

По мнению Козырева, наиболее острые моменты в обслуживании государственного долга в текущем году 2013 году Украина уже прошла, пик проблемы позади, и Минфин вместе с Национальным банком полностью справятся с оставшимися до конца года внешними выплатами государства. По подсчетам банкира проблем не возникнет даже в том случае, если Украина не получит финансирования от Международного валютного фонда.

«С начала года Украина погасила уже свыше $ 5 млрд по займам в валюте. Сейчас резервы страны составляют $23,1 млрд. До конца года нужно погасить еще около $ 5 млрд. То есть даже выплати Украина все внешние валютные долги за счет резервов Нацбанка, не рефинансируя часть из них за счет новых заимствований, резервы сократятся до$18 млрд. Но ведь валюта будет не только тратиться, но и поступать в резервы НБУ», — подчеркивает банкир.

Говоря о том, что в последнее время наблюдается снижение спроса на ключевые статьи украинского экспорта, Козырев напоминает — значительные дополнительные поступления валюты даст аграрный сектор — до $ 4 млрд. В то же время эксперт подчеркивает, что до нынешнего времени объемы валютных поступлений от других традиционных экспортеров — металлургов и химиков — сохраняются на более менее стабильном уровне.

В то же время банкир отметил, что Украине впервые за многие годы удалось достичь экономии валюты на импорте российского газа и потребительских товаров, что позволило приостановить«вымывание» валюты из страны.