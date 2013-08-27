На Харьковщине два человека погибли под колесами грузовика
12:00, 27 августа 2013Общество
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В Харьковской области грузовик МАN задавил насмерть велосипедиста с пассажиром.
На Харьковщине грузовик убил велосипедиста с пассажиром
Как сообщили УНИАН в Управлении гражданской защиты Харьковской области, авария произошла в селе Высокополье Валковского района вчера, 26 августа.
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Водитель автомобилю MAN совершил наезд на велосипедиста с пассажиром. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли велосипедист, 1976 года рождения, и его пассажир, 1979 года рождения. Сейчас продолжается следствие.
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