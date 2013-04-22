На Львовщине 22-летний водитель насмерть сбил велосипедиста

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, ДТП произошло вчера, 21 апреля, в селе Силец Сокальского района.

Водитель легкового автомобиля Ford Mondeo, житель Сокальского района, на автодороге совершил наезд на велосипедиста, жителя города Червоноград, который от полученных травм умер на месте происшествия. Проводится доследственная проверка.