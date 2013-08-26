Милиция нашла охранников, не дававших журналистами снимать на Майдане

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как уточнили в милиции, одного из работников охранной фирмы уже допрашивают следователи. Допрос его коллеги, а также допрос потерпевших журналистов запланированы на 27 августа.

В милиции напомнили, что 25 августа в 4.20 члены съемочной группы «5 канала» обратились в милицию с сообщением о препятствовании их журналистской деятельности неизвестными лицами.

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Правоохранители установили, что конфликт возник между журналистами и двумя работниками частной фирмы. Охранники препятствовали проведению съемок возле сцены на Майдане Независимости.

Корреспондент обратилась с заявлением в Шевченковское районное управление милиции. Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

По данным милиции, сегодня, 26 августа, сотрудники охранной фирмы были вызваны для проведения следственных действий. Один из них, житель Киева, уже прибыл к следователям. Его коллега, житель Черниговской области, а также пострадавшие журналисты будут опрошены об обстоятельствах инцидента 27 августа.

Досудебное расследование продолжается.