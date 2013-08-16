Одного из руководителей Черкасской РГА задержали с крупной взяткой

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ССО УМВД в Черкасской области, сотрудникам УБОП поступила оперативная информация о том, что должностное лицо Черкасской райгосадминистрации требует от местного предпринимателя деньги за невмешательство в его деятельность.

Правоохранители начали проверку этой информации, которая впоследствии подтвердилась.

Как сообщил начальник УБОП УМВД в Черкасской области Владислав Пустовар, работники милиции установили, что 35-летний госслужащий 4 категории 8 ранга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения неправомерной выгоды, с использованием своих властных полномочий и служебного положения, требовал от предпринимателя 250 тыс. грн за невмешательство в сельскохозяйственную деятельность последнего. Чиновник обещал не реагировать на выявленные факты нарушений целевого использования земель на территории Черкасского района.

Вымогателя задержали во время получения части взятки в сумме 120 тыс. грн. Этот факт был задокументирован работниками УБОП.

По данному факту следователем прокуратуры Черкасской области открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УКУ (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 750 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет. Должностное лицо извещено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.