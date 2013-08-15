Чиновник украл единственный исправный катер морречинспекции в Запорожской области

Прокуратура Запорожской области разоблачила экс-руководителя Днепропетровского межрегионального управления Укрморречинспекции, присвоившего единственный исправный катер инспекции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, уголовное преступление выявили после того, как прокуратура установила, что в 2013 году работники инспекции не провели ни одной проверки судов на воде в акватории Днепра на территории Запорожской области.

«В ходе проверки было установлено, что причина бездействия банально проста - у инспекторов фактически не осталось на чем выходить на реку, т.к. один из руководителей управления Укрморречинспекции, который в конце мая уволился с работы, неделей ранее получил на ответственное хранение служебный катер «Амур-2», которым фактически завладел еще осенью 2012 года и к моменту увольнения успел даже переоборудовать», - сообщили в прокуратуре, отметив, что данный катер был единственным катером инспекции в рабочем состоянии.

На прошлой неделе, в связи с установлением данных фактов, прокуратура Запорожской области открыла в отношении бывшего руководителя Днепропетровского межрегионального управления Укрморречинспекции уголовное производство по ч.2 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) - предусматривает наказание в виде ограничения свободы на строк до пяти лет или лишением свободы на такой же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на строк до трех лет.

Ведется следствие.