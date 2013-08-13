В Черном море пограничники спасли шестерых украинцев и четырех белорусов

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, информацию о том, что опрокинулась лодка с людьми на борту, пограничники получили от экипажа рыболовецкой шхуны «Надежда», промышлявшей в этом районе. На место происшествия вышел пограничный катер типа «Калкан».

На борту потерпевшей аварию лодки находились 10 человек. Было установлено, что судно шло в направлении Белгород-Днестровской банки, и попало в шторм. Капитан не смог справиться с управлением и самостоятельно двигаться в сторону берега.

Спасенных людей отправили на берег, где их осмотрели медицинские работники.