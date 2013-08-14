У Азарова ответили Фирташу, что Кабмин подталкивать не нужно

Правительство Украины принимает меры для ликвидации проблем, которые “создаются” во взаимной торговле с Российской Федерацией, и заинтересовано в том, чтобы все препятствия для нормализации торговых отношений были ликвидированы.

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко.

“Правительство работает в направлении ликвидации проблем, которые создаются во взаимной торговле, и его не нужно подталкивать к урегулированию таких ситуаций. Правительство само заинтересованно, чтобы все препятствия были устранены в интересах развития взаимной торговли”, - заявил Лукьяненко.

Он напомнил, что, открывая заседание Кабинета министров 14 августа, премьер-министр Николай Азаров отметил, что ни в коем случае нельзя ослаблять внимание к работе с Таможенным союзом (России, Беларуси, Казахстана), поскольку уже сейчас ощутимы потери во взаимном товарообороте Украины и стран ТС.

Также Лукьяненко напомнил, что обеспокоенность сокращением товарооборота между Украиной и странами ТС высказывал и премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с Азаровым в Сочи 12 июля.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.