Азарова просят решить проблемы украинских экспортеров на таможне РФ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации работодателей Украины (ФРУ), они уже направили соответствующее письмо. Кроме этого, руководство организации обратилось к премьер-министру во время сегодняшнего заседания правительства, отмечается в сообщении.

Как отметили в Федерации, проблемы у украинских экспортеров с прохождением таможенного контроля на таможне РФ начали возникать еще с 20-х чисел июля.

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Руководство предприятий сообщало ФРУ о том, что у них возникали проблемы на российской таможне. Так, транспортные средства, которые перевозят продукцию украинских товаропроизводителей, на границе Российской Федерации подлежат беспричинной сплошной проверке, включая выгрузку, перевешивание груза и загрузку его назад.

Во ФРУ отмечают, что все это приводит к увеличению сроков простоев вагонов и других транспортных средств, и как следствие, ведет к подорожанию или срыву поставки товаров, порче продукции, а также подрывает позиции украинских товаропроизводителей на рынке Российской Федерации. При этом, российский рынок для многих украинских предприятий является критически важным, поскольку позволяет зарабатывать оборотные средства и платить зарплату своим работникам, отмечается в сообщении.

По информации ФРУ, с 14 августа в профиль риска системы управления рисками Федеральной таможенной службы РФ к первым четырем десяткам предприятий, которые туда попали в июле этого года, были добавлены все без исключения украинские экспортеры. При этом, меры предупреждения риска были еще более усилены.

По сути, отмечают во ФРУ, речь идет о полной остановке украинского экспорта на неопределенное время, вплоть до недель или даже месяцев.

Ранее прогнозный объем украинского экспорта в РФ во втором полугодии текущего года Федерация работодателей Украины оценивала приблизительно в 8,5 млрд дол. США. В результате срыва части контрактов, а также подорожания и задержки выполнения других экспортных соглашений, по оценке ФРУ, потери Украины от описываемых действий российской стороны могут достичь, в зависимости от развития событий, до 2-2,5 млрд дол. США только во втором полугодии текущего года.

Как следствие, вырастет на указанную сумму дефицит платежного баланса. Также, допускают во ФРУ, это может привести к дополнительному падению индекса промышленного производства на 7-8 процентных пунктов и повлиять на сокращение реального ВВП приблизительно на 1,5%.

*** Федерация работодателей Украины (ФРУ) - всеукраинская организация работодателей Украины, которая объединяет более 80 отраслевых и территориальных организаций работодателей, представляющих наиболее весомые секторы экономики Украины, среди которых: машиностроение, металлургия, агропромышленный комплекс, химическое производство, ТЭК, медицинская и микробиологическая промышленность, строительство, легкая и пищевая промышленность, сфера услуг.

ФРУ представляет интересы около 8500 предприятий, которые в совокупности производят 70% ВВП Украины и дают работу более 5 млн человек.