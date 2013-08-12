Источник в МВД: Снять браслет Мельнику помог фокусник

Скандальный экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник, первым в Киевской области отпущенный под домашний арест и сбежавший из-под него, сняв электронный браслет, по версии милиционеров, прибегнул к услугам либо циркового фокусника, либо иного специалиста.

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Такую предварительную версию «Сегодня» озвучил один из правоохранителей, информированный о ходе расследования. Мол, снять израильское устройство, не повредив его, просто невозможно.

«По состоянию на воскресенье, есть две версии, точнее, предположения: так снять браслет, как это сделал Мельник, можно было с помощью фокусника, не исключено, что циркового. Говорю без иронии. К тому же у браслета есть особенность: его ремешок должен чувствовать под собой объемность, т.е. округлую поверхность, иначе будет беспрерывно сигналить. Это заставляет нас предположить, что, после того как браслет был снят с руки, его надели либо на бутылку, либо на руку кого-то из домашних. А они перед приездом милиции быстро избавились от устройства. Проверяем это», — рассказал источник в МВД.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил. 1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.

7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его нахождения. 9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.