Милиционерам, прозевавшим побег Мельника, "светит" от 2 до 5 лет тюрьмы

Прокуратура начала уголовное производство по факту служебной халатности в отношении работников милиции, которые неподобающе контролировали работу электронного средства слежения за экс-ректором Национального университета Государственной налоговой службы Петром Мельником.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В частности, как говорится в сообщении, «прокуратура Киевской области закончила проверку действий сотрудников милиции при контроле ими работы электронного средства слежения за Петром Мельником, бывшим ректором Налоговой академии, которому ранее была судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проверкой выявлен ряд нарушений в действиях должностных лиц, осуществлявших такой контроль со стационарного пульта мониторинга».

Так, по данным прокуратуры, эти лица «оперативно не отреагировали на информацию о нарушениях сигнала с браслета, неправильно осуществляли выяснение причин и обстоятельств этого, а также не обеспечили своевременные меры по установлению местонахождения лица, на которое наложены меры пресечения».

По результатам проверки начато уголовное производство по ч.2 ст.367 УК Украины - служебная халатность. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его нахождения.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.