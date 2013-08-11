В ДТП с автобусом во Франции могли пострадать украинцы

Автобус компании Eurolines, в салоне которого находились 44 пассажира и три водителя, направлялся из французского Марселя в испанский город Мурсия. Около 01.30 по местному времени автобус съехал с трассы в департаменте Од и упал с высоты нескольких метров.

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Как передает РИА «Новости», об этом сообщают французские СМИ.

Два человека - гражданка Испании и, предположительно, гражданин Франции, погибли на месте аварии, еще около 30 получили ранения, трое находятся в критическом состоянии.

Национальности пассажиров автобуса уточняются, однако, по данным издания Nouvel Observateur, в транспортном средстве находились россияне, украинцы, французы и испанцы. Водители автобуса - француз, испанец и украинец.

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают по меньшей мере две версии случившегося. По одной из них, водитель автобуса уснул за рулем, а по второй - руль дернул пассажир, вступивший с водителем в словесную перепалку.