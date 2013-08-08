Эксперты считают, что кредитные союзы нужно реформировать

"На сегодняшний день одним из наиболее неурегулированных финансовых сегментов в Украине, где допускаются серьезнейшие нарушения в работе, являются кредитные союзы", - отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Браиловского, кредитные союзы несправедливо распределяют доходы вкладчиков и своих членов, где определенные лица получают сверхдоходы, а интересы других (вкладчиков и заемщиков) открыто игнорируются. В связи с этим он считает необходимым увеличить капитал этих структур до 12 млн грн, для того, чтобы отсеять неустойчивые и финансово слабые кредитные союзы, которые не в состоянии выдавать проценты по депозитам своим вкладчикам. По мнению эксперта, эта норма также повысит ответственность этих структур перед вкладчиками, а дальнейшее объединение местных учреждений в центральный кооперативный банк (капитал 60 млн гривен) позволит им выйти на национальный уровень.

В связи с этим Браиловский выразил солидарность с главой Нацфинуслуг Борисом Визировым касательно того, что данные действия разграничат ответственность регуляторов и помогут вкладчику понять, где заканчиваются полномочия НБУ и начинаются полномочия Нацкомфинуслуг. "НБУ должен стать в Украине единым регулятором финансовых рынков в стране. Это мировой опыт и практика, закон о создании такой структуры единого финансового регулятора принят в России. Кроме опыта России, можно увидеть работу единого регулятора, который функционирует в Литве", - сообщил Браиловский.

Эксперт напоминает, что после громких банкротств в 2009-2010 гг. вкладчики кредитных союзов не смогли вернуть приблизительно 1,5 млрд грн из-за отсутствия системы гарантий возврата депозитов. "Большинство кредитных союзов занимаются незаконной банковской деятельностью, поэтому их нужно регулировать жестко, со строгим контролем регулятора для безопасности вкладчиков, населения Украины, как это осуществляется в отношении коммерческих банков. Кроме того нужно внедрить институт саморегулирования на рынке кредитных союзов, одновременно вводя обязательную для всех систему гарантирования вкладов для безопасности вкладов населения", - убежден эксперт.

Браиловский констатирует, что ожидать массовой трансформации кредитных союзов в банки не стоит. По его мнению, в лучшем случае из 617 зарегистрированных КС техническими возможностями для трансформации в кооперативные банки располагают до 50. Напомним, что по сообщениям СМИ со ссылкой на письмо замглавы НБУ Игоря Соркина первому замглавы Администрации президента Ирине Акимовой, регулятор собирается преобразовать рынок кредитных союзов, что предполагается программой экономических реформ президента. Нацбанк предлагает ввести запрет на привлечение союзами средств населения в виде депозитов, аргументируя это тем, что такие вклады не имеют гарантий возврата. В то же время, привлекать депозиты смогут кооперативные банки с лицензией НБУ, которые планируется создавать путем консолидации небольших кредитных союзов.