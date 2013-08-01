Украинские аграрии обмолотили 90% засеянных озимыми площадей

При этом собрано 28 миллионов тонн зерна. Об этом сегодня в ходе брифинга на заседании Кабмина сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Южные регионы Украины полностью завершили уборку ранних зерновых культур. Всего в стране аграрии намолотили 28 миллионов тонн зерна, обмолотив 90% засеянных озимыми площадей. Хочу отметить, что в этом году нам удалось обеспечить более высокие темпы уборочной кампании по сравнению с прошлыми годами. И уборка будет завершена в максимально сжатые сроки", - отметил министр.

Присяжнюк добавил, что аграрии уже собрали 90% ранней пшеницы, 87% ячменя и 80% ржи. Что касается урожайности зерновых, то сегодня она составляет 29,8 ц/га, а это на 5 ц/га больше по сравнению с предыдущим годом. Присяжнюк отметил, что это повлияет на формирование себестоимости зерновых.

"Также хочу озвучить прогнозы объемов вала зерна. В текущем году в Украине планируют собрать более 57 миллионов тонн зерна. Из них наибольшую долю составит кукуруза - более 28 млн тонн. На сегодняшний день эта культура является наиболее экспортно ориентированной", - отметил министр