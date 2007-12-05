ГПУ отчиталась о деле гражданки, ошибочно осужденной за убийство

Генеральная прокуратура Украины по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отчиталась о проведенной проверке факта незаконного привлечения к уголовной ответственности и осуждении гражданки Светланы Зайцевой, которая в 28-летнем возрасте после освобождения из заключения умерла от туберкулеза, оставив сиротами трех детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проверки указанного факта установлено, что:

- прокуратурой одного из районов г. Макеевки в сентябре 2000 года в отношении С.Зайцевой было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного убийства гражданина В.;

- в ходе досудебного следствия обвиняемая свою вину признавала, давала последовательные показания;

- во время судебного разбирательства адвокат С.Зайцевой согласилась с причастностью ее к совершению преступления и только просила суд переквалифицировать действия в убийство с превышением границ необходимой обороны;

- приговором районного суда г. Макеевки в феврале 2001 года С.Зайцева осуждена к 7 годам 6 месяцам лишения свободы;

- жалоб от С.Зайцевой, ее защитника или других лиц относительно применения неразрешенных методов следствия, физического или психического влияния на нее со стороны работников милиции и прокуратуры не поступало;

- приговор ни С.Зайцевой, ни ее защитником не был обжалован.

В то же время, Генпрокуратура выяснила, что в дальнейшем другой районной прокуратурой г. Макеевки за совершение убийства неизвестного мужчины были задержаны двое лиц, которые на досудебном следствии признали себя виновными также и в совершении убийства В.

“Сразу прокуратурой было внесено в Апелляционный суд Донецкой области представление о пересмотре дела по нововыявленным обстоятельствам в порядке исключительного производства, в соответствии с постановлением которого осужденная была освобождена от отбывания наказания и из-под стражи, приговор отменен, а дело направлено на дополнительное расследование”, - отмечает пресс-служба Генпрокуратуры, добавляя, что затем уголовное дело в отношении С.Зайцевой было закрыто из-за отсутствия ее вины в совершении преступления.

За незаконное привлечение С.Зайцевой к уголовной ответственности прокурору, который осуществлял надзор за расследованием уголовного дела, утвердил обвинительное заключение и лично поддерживал обвинение в суде, был объявлен выговор, и на сегодняшний день он уволен из органов прокуратуры.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой по факту превышения служебных полномочий работниками Макеевского райотдела ГУ УМВД Украины в Донецкой области, при этом в сообщении ведомства отмечается, что “выполняются следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее выяснение обстоятельств незаконного привлечения С.Зайцевой к уголовной ответственности”.

Также подчеркивается, что по указанию генерального прокурора это уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

Что касается проверки обстоятельств заболевания пострадавшей туберкулезом, от которого С.Зайцева и умерла, Генпрокуратура, ссылаясь на выводы судебно-медицинских экспертиз, отмечает, что заболевание возникло у нее до ареста и взятия под стражу. В то же время ведомство заявляет, что за время пребывания под стражей С.Зайцевой предоставлялось адекватное лечение.

Также Генпрокуратура выяснила, что сама С.Зайцева не обращалась в правоохранительные органы или в суд с требованиями возместить материальный ущерб и предоставить компенсацию за нанесенные моральные страдания в результате незаконного осуждения. В то же время, в ноябре 2006 года в суд с исками о таком возмещении обратился представитель матери умершей - в интересах ее и трех детей С.Зайцевой.

В результате уже в ноябре 2007 года районный суд г. Донецка этот иск удовлетворил частично, присудив взыскать из государственного бюджета в пользу матери умершей возмещение в сумме 525 тыс. грн. в пользу трех несовершеннолетних детей С.Зайцевой. (В то же время 3 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что Госказначейство по непонятным причинам подало апелляцию на решение суда о возмещении указанного вреда, и призвал генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО проявить принципиальную позицию в вопросе относительно дела С.Зайцевой – УНИАН).

Пресс-служба Генпрокуратуры также сообщила, что за неподобающую организацию и участие в рассмотрении дела С.Зайцевой в суде заместителю прокурора области и начальнику отдела приказом прокурора Донецкой области объявлены выговоры.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН заявил, что В.ЮЩЕНКО направил А.МЕДВЕДЬКО письмо, в котором требует проинформировать общественность о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в незаконном осуждении жительницы Донецкой области С.Зайцевой за убийство, которого она не совершала.