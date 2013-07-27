В Крыму мама с ребенком упали в пещеру: мальчик в реанимации

В Крыму туристы из Донецкой области – мама и ребенок – упали в пещеру, 9-летний мальчик доставлен в реанимацию с разбитой головой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в АРК, инцидент произошел в Симферопольском районе 26 июля.

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«Во время экскурсии в составе незарегистрированной группы на плато Караби-Яйла в пещеру Бузук упали женщина и ее сын. Пострадавших подняли на поверхность члены туристической группы и доставили к метеостанции, оттуда их забрала карета скорой помощи и транспортировала в больницу в Симферополе», - говорится в пресс-релизе.

У мальчика – открытая черепно-мозговая травма. Он в больнице.

Его мать от госпитализации отказалась.