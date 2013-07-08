В Крыму автомобиль упал в море с 20-метровой скалы (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в г. Севастополе, в автомобиле находилась женщина, 1970 года рождения.

На место происшествия был направлен автомобиль быстрого реагирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Севастополя.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия женщину из автомобиля вызволил и доставил на берег дайвер, который находился на катере, проходившем вдоль побережья.

Спасатели транспортировали пострадавшую в автомобиль «скорой помощи». Женщина находилась в тяжелом состоянии, с множественными переломами.

При помощи автомобильного крана автомобиль ВАЗ-210994 был поднят со дна бухты и передан работникам ГАИ.