Цены на овощи и фрукты в Украине снизились

Такое падение цен связано с высоким урожаем плодоовощной продукции.

Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, передает РБК-Украина.

«В период с 13 по 19 июля стоимость основного набора овощей и фруктов среднестатистического украинца снизилась сразу на 14,2%. И это уже после падения на 11,4% неделей ранее. Таким образом, за последние две недели стоимость плодоовощной продукции снизилась примерно на четверть», – отметил Арбузов.

Также первый вице-премьер сообщил, что по состоянию на середину июля урожай фруктов и ягод вырос на 18%, по сравнению с прошлым годом. Это, по словам Арбузова, способствует удешевлению этой продукции.