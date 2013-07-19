Главное за день: обзор топ-новостей

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В Киеве ночью Беркут избил трех журналистов (видео)

Минимум три журналиста 5 канала пострадали во время разгона бойцами спецподразделения МВД "Беркут" митинга в центре Киева. НСЖУ и Медиа-профсоюз уже заявили, что требуют отставки Захарченко.

Суд отпустил Навального под подписку о невыезде

Кировский областной суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения осужденным по делу «Кировлес» Алексею Навальному и Петру Офицерову и отпустил их под подписку о невыезде.

Лишь 19 депутатов Верховной Рады отказались от материальной помощи

Только 19 народных депутатов Украины отказались от материальной помощи, 36 перевели ее в благотворительный фонд.

На Майдане Независимости митингуют участники Врадиевского шествия

В Киеве на Майдане Независимости продолжился митинг участников Врадиевского шествия.

СМИ: Представители Украины и России провели спецвстречу о гибели рыбаков

Представители Украины и России провели специальную встречу, посвященную происшествию в Азовском море, где столкнулись украинская лодка и российский пограничный катер.

Настоятель Лавры признался, что подсобные объекты они «просто отбирали»

Настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел хочет выселить из Лавры структуры, которые «не имеют отношения к истории Церкви».

Металлист узнал соперника в отборе Лиги Чемпионов

Харьковский футбольный клуб Металлист в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с ПАОК (Греция). Кроме того, определились соперники донецкого «Металлурга» и, возможно, одесского «Черноморца», на следующей стадии Лиги Европы.

Суд оштрафовал семерых из девяти активистов, задержанных на Майдане

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал семерых из девяти активистов, задержанных на Майдане Незалежности. Кроме того, одному из Врадиевских активистов приписывают криминал.

Главный милиционер Киева не знает о применении силы к активистам на Майдане

Во время сноса палаток митингующих из Врадиевки на Майдане Незалежности со стороны «Беркута» нарушений не было, заявляет милиция.

На упреки журналистов в МВД ответили: Не злоупотребляйте терпением и не лезьте в эпицентр

Начальник ГУ МВД в Киеве называет заявления журналистов об избиении «Беркутом» попыткой искусственно создать социальное напряжение и говорит, что «никто никого не бил».

Активисты: Контрактовую площадь превратят в огромную автопарковку

Контрактовую площадь превратят в огромную парковку, а памятник Сагайдачному перенесут, поскольку он мешает застройщику Гостиного двора. Об этом заявили участники круглого стола, посвященного «рассекреченном проекта реконструкции Гостиного двора на столичном Подоле».