СМИ: Представители Украины и России провели спецвстречу по гибели рыбаков

Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник в структуре пограничной службы Украины.

В среду вечером в Азовском море в районе российского поселка Воронцовка столкнулись украинский рыболовецкий баркас и катер береговой охраны погранслужбы России. Пограничная служба Украины накануне сообщала, что предложила российской стороне провести специальную встречу в районе происшествия для выяснения всех обстоятельств инцидента и в дальнейшем провести совместное расследование ситуации.

"Была встреча. О ее результатах пока ничего не могу рассказать, это рабочая информация. Сейчас стороны согласовывают свои позиции", - рассказал источник, добавив, что тела двух пропавших в результате происшествия моряков до сих пор не нашли.

По данным пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, российские пограничники увидели, что "маломерное судно без опознавательных знаков находилось в закрытом для плавания районе вблизи косы Должанская Азовского моря". Перед столкновением с лодкой пограничники преследовали ее за нарушения, и беглецы, пытаясь оторваться, "резко изменили курс в сторону преследователей, нарушив международные правила предупреждения столкновения судов в море". В результате баркас перевернулся. Двое рыбаков утонули, еще двоих ищут. Одного моряка удалось спасти.

Этот инцидент вызвал большой резонанс в Украине, в частности в четверг временного поверенного в делах России в Украине Андрея Воробьева из-за данного ЧП вызвали в украинский МИД. Прокуратура Украины открыла уголовное производство в связи с гибелью граждан страны.