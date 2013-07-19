Одному из врадиевских активистов приписывают криминал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции начальник ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Коряк.

"Один бросил шашку, мы его будем привлекать к уголовной ответственности. Сейчас собираются материалы", - заявил Коряк.

Он отметил, что 11 активистов были принудительно доставлены в Шевченковское районное управление для составления админпротоколов. Было составлено 7 протоколов по ст. 173 и два протокола по ст. 127. На одного активиста протокол не будут составлять.

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По словам Коряка, среди задержанных активистов есть люди, которые уже привлекались к ответственности, в частности за грабежи, за сбыт наркотических средств.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 июля спецподразделение МВД "Беркут" разогнало митинг участников пешего хода из Врадиевки на Майдане Незалежности в Киеве.

Митинг проводили жители пгт Врадиевка Николаевской области, где в ночь на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали женщину. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. Митингующие установили палатки. В полночь милиция начала сносить установленные на Майдане Незалежности палатки активистов. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Под руку попали и журналисты, которые освещали акцию протеста.

Во время разгона митинга милиция задержала несколько участников акции, но утром отпустила их. По словам координатора Врадиевского пешего хода Василия Любарца, один из участников акции попал в больницу.

Сегодня, 19 июля, Шевченковский районный суд Киева оштрафовал семь из девяти активистов, задержанных на Майдане Незалежности.