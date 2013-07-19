Лишь 19 депутатов Верховной Рады отказались от материальной помощи

Как сообщает “Тиждень.ua”, об этом проинформировала пресс-служба Аппарата Верховной Рады в ответ на запрос издания.

«По состоянию на 16 июля 2013 года материальную помощь получили 406 народных депутатов Украины, из них материальная помощь 36 народных депутатов Украины, в соответствии с их письменными заявлениями, была перечислена в благотворительный фонд. От начисления материальной помощи отказались 19 народных депутатов», – говорится в ответе на запрос.

«Согласно части восьмой статьи 20 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», каждому народному депутату предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с выплатой материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной заработной платы», – идет речь в ответе на запрос.

В то же время в Аппарате не сообщили о сумме материальной помощи, которую получили депутаты, и кто из них отказался от этих средств.

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Кроме этого, как отметили в парламенте, заработная плата народного депутата-члена комитета составляет 17 тыс. 425 грн.

«В эту сумму входит должностной оклад – 6 тыс. 109 грн., надбавка за ранг государственного служащего - 160 грн., надбавка за особый характер работы и интенсивность труда - в размере 100% должностного оклада и надбавки за ранг государственного служащего, премия – в размере 80% должностного оклада», – отмечает Аппарат ВР и добавляет, что с 1 сентября 2005 года размер заработной платы народного депутата Украины не изменялся.

Однако в ВР не сообщили, отличаются ли зарплата председателя комитета ВР и депутата, который не входит ни в один из комитетов.