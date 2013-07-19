В Киеве ночью Беркут избил троих журналистов (видео)

Митинг проводили жители пгт Врадиевка Николаевской области, где в ночь с 26 на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали женщину. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. Митингующие установили палатки.

В полночь милиция начала сносить установленные на площади Независимости палатки активистов. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Под руку попали и журналисты, освещавшие акцию протеста. Достоверно известно, что пострадали три журналиста "5 канала". Среди них - Андрей Ковалев. Врачи зафиксировали у него ушиб спины и головы, сообщает Левый берег.

"Сейчас в больнице. Болит спина. Ударили по голове ..." Беркут "бил и пинал безбожно с матом. Налетали, два раза сбивали с ног. Подлетает сзади. Один крикнул:" Журналист, блять! Но мне пох **, что ты журналист. Думаешь, ты Бог? "Выводили людей - задерживали. В один момент даже давили и сбили с ног меня и Александра Архата. Мы снимали, снова и снова возвращались на Майдан. Оторвали пуговицу, ушиб спины, немного избили по голове", - написал Ковалев в Facebook. Сейчас он находится в больнице.

Журналисты снимают побои и собираются писать заявления о преступлении. Есть основания подозревать милиционеров в нарушении ст.ст. 171 и 364 Уголовного кодекса (препятствование журналистской деятельности, злоупотребление властью).