Суд оштрафовал семерых из девяти активистов, задержанных на Майдане

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», по словам юриста партии, помощника Виталия Кличко Владимира Бондаренко, «все, кто явился, получили штраф на сумму 85 грн. Те, кто не прибыл на заседание, в частности, парень, которого ночью отвезли из райотдела милиции в больницу, а впоследствии отпустили домой с диагнозом “ушиб мягких тканей головы”, - по 107 грн штрафа».

Ранее Шевченковский райсуд закрыл дело, возбужденное против двух активистов Игоря Галактионова и Игоря Гаркавенко, в связи с отсутствием состава правонарушений.

«Несмотря на то, что судьи видели, что в данных материалах дела нет состава правонарушения, только двух активистов удалось признать невиновными. Скорее всего, мы имели дело с признаками заказа со стороны милиции. Милиционеры ночью в райотделе предупреждали активистов о том, что они получат максимально возможное наказание – 15 суток содержание под стражей. Но благодаря тому, что данный процесс приобрел огласку и к нему приобщились народные депутаты от “УДАРа”, оказывалась юридическая помощь от партии, удалось избежать задержания активистов», - сказал Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 июля спецподразделение МВД "Беркут" разогнало митинг участников пешего хода из Врадиевки на Майдане Незалежности в Киеве.

Во время разгона митинга милиция задержала несколько участников акции, но утром отпустила их. По словам координатора Врадиевского пешего хода Василия Любарца, один из участников акции попал в больницу.