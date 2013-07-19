На упреки журналистов в МВД ответили: Не злоупотребляйте терпением и не лезьте в эпицентр

Начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Валерий Коряк считает заявления журналистов об избиении «беркутовцами» на Майдане Незалежности попыткой искусственно создать социальное напряжение, и заявляет, что «никто никого не бил».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя информацию представителей "5 канала" о том, что они получили телесные повреждения от сотрудников «Беркута» во время съемки демонтажа палаток на Майдане Незалежности в Киеве в ночь на 19 июля.

"Никто никого не бил", - сказал Коряк.

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По его словам, такие заявления журналистов являются попыткой искусственно создать социальное напряжение. По словам Коряка, во время снесения палаток пострадавших журналистов не было.

"Не злоупотребляйте терпением милиции, единственная просьба - не подходите очень близко, не лезьте в эпицентр", - сказал Коряк.

"Не нужно претензий, что избили журналистов. Между нами не должно быть непонимания", - сказал он, прибавив, что и журналистам, и сотрудникам милиции нужно уважать работу друг друга.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере три журналиста «5-го канала» пострадали во время разгона бойцами спецподразделения МВД "Беркут" митинга в центре Киева в ночь на 19 июля.

Митинг проводили жители смт Врадиевка Николаевской области, где в ночь с 26 на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали женщину. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. Митингующие установили палатки.

В полночь милиция начала сносить установленную на Майдане Незалежность палатки активистов. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Под руку попали и журналисты, которые освещали акцию протеста. Доподлинно известно, что пострадали три журналиста "5-го канала". Среди них - Андрей Ковалев. Врачи зафиксировали у него ушибы спины и головы.

"Сейчас в больнице. Болит спина. Ударили по голове..." Беркут "бил и толкал безбожно с матерными словами. Налетали, два раза сбивали с ног. Подлетает сзади. Один крикнул: "Журналист, бл*ть! Но мне пох **, что ты журналист. Думаешь, ты Бог?" Выводили людей - задерживали. В один момент даже давили и сбили с ног меня и Александра Архата. Мы снимали, снова и снова возвращались на Майдан. Оторвали пуговицу, ушиб спины, несколько избили по голове", - написал Ковалев в Facebook. Сейчас он находится в больнице.

Сегодня, 19 июля, совет Независимого медиа-профсоюза и Национальный союз журналистов Украины обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием уволить министра внутренних дел Виталия Захарченко и провести реформу милиции. «Министр публично давал обещания обеспечить безопасность журналистов, однако свое слово не сдержал. В сегодняшнем виде милиция представляет общественную опасность», – говорится в заявлении НСЖУ и НМПУ.